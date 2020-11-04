Ференцварош — Ювентус — 1:4.

Ференцварош: Денеш Дибус, Герге Ловренчич, Миха Блажич, Лаша Двали, Эндре Ботко, Сомалиа, Игорь Харатин, Давид Шигер, Александр Зубков, Исаэл, Токмак Нгуэн.

Ювентус: Войцех Щенсны, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Данило, Артур, Аарон Рэмзи, Адриен Рабьо, Криштиану Роналду, Альваро Мората, Федерико Кьеза.

Голы: Боли 90 — Мората 7, 60, Дибала 73, 81

Матч Ференцварош — Ювентус прошел на Пушкаш Арене, Будапешт. Игра закончилась победой гостей.

Уже на 7 минуте команда Ювентус открыла счет — гол забил Альваро Мората.

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Во втором тайме на 60 минуте Мората снова точно пробил по воротам соперника — мяч попал в правую девятку.

Через несколько минут Мората покинул поле на замену вышел Пауло Дибала, который на 73 минуте отличился третьим голом в сетку ворот подопечных Сергея Реброва.

И почти сразу, на 81 минуте, Пауло снова отправил мяч в ворота соперника.

На последнем минутах матча Франк Боли забил за Ференцварош гол престижу.

Футболисты Ференцвароша неделю назад сумели набрать первые очки в группе. По результатам матча, венгерский клуб в турнирной табличке имеет одно очко, Ювентус -6.

Динамо против Барселоны

Барселона и Динамо Киев сошлись 4 ноября на стадионе Камп Ноу в Барселоне в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Для команд это уже была девятая игра. Факты ICTV следили за матчем и вели онлайн-трансляцию.