Ференцварош – Ювентус – 1:4.

Ференцварош: Денеш Дібус, Герге Ловренчіч, Миха Блажіч, Лаша Двалі, Ендре Ботко, Сомалія, Ігор Харатін, Давид Шигер, Олександр Зубков, Ісаєль, Токмак Нгуен.

Ювентус: Войцех Щенсни, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччі, Джорджо К’єлліні, Данило, Артур, Аарон Ремзі, Адрієн Рабьо, Кріштіану Роналду, Альваро Мората, Федеріко К’єза.

Голи: Болі 90 — Мората 7, 60, Дібала 73, 81

Матч Ференцварош – Ювентус пройшов на Пушкаш Арені, Будапешт. Гра закінчилася перемогою гостей.

Вже на 7 хвилині команда Ювентус відкрила рахунок – гол забив Альваро Мората.

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У другому таймі на 60 хвилині Мората знову влучно пробив по воротам суперника – м’яч влучив у праву дев’ятку.

Через кілька хвилин Альваро Мората залишив поле, на заміну вийшов Пауло Дібала, який на 73 хвилині відзначився третім голом у сітку воріт підопічних Сергія Реброва.

І майже одразу, на 81 хвилині, Пауло знову відправив м’яч у ворота суперника.

На останнім хвилинах матчу Франк Болі забив за Ференцварош гол престижу.

Футболісти Ференцвароша тиждень тому зуміли набрати перші очки в групі. За результатами матчу, угорський клуб у турнірній табличці має 1 очко, Ювентус – 6 .

Динамо проти Барселони

Барселона та Динамо Київ зійшлися 4 листопада на стадіоні Камп Ноу у Барселоні в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Для команд це вже була дев’ята гра. Факти ICTV слідкували за матчем та вели онлайн-трансляцію.