Ференцварош – Ювентус – 1:4.
Ференцварош: Денеш Дібус, Герге Ловренчіч, Миха Блажіч, Лаша Двалі, Ендре Ботко, Сомалія, Ігор Харатін, Давид Шигер, Олександр Зубков, Ісаєль, Токмак Нгуен.
Ювентус: Войцех Щенсни, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччі, Джорджо К’єлліні, Данило, Артур, Аарон Ремзі, Адрієн Рабьо, Кріштіану Роналду, Альваро Мората, Федеріко К’єза.
Голи: Болі 90 — Мората 7, 60, Дібала 73, 81
Матч Ференцварош – Ювентус пройшов на Пушкаш Арені, Будапешт. Гра закінчилася перемогою гостей.
Вже на 7 хвилині команда Ювентус відкрила рахунок – гол забив Альваро Мората.
Читайте: Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів
У другому таймі на 60 хвилині Мората знову влучно пробив по воротам суперника – м’яч влучив у праву дев’ятку.
Через кілька хвилин Альваро Мората залишив поле, на заміну вийшов Пауло Дібала, який на 73 хвилині відзначився третім голом у сітку воріт підопічних Сергія Реброва.
І майже одразу, на 81 хвилині, Пауло знову відправив м’яч у ворота суперника.
На останнім хвилинах матчу Франк Болі забив за Ференцварош гол престижу.
Футболісти Ференцвароша тиждень тому зуміли набрати перші очки в групі. За результатами матчу, угорський клуб у турнірній табличці має 1 очко, Ювентус – 6 .
Динамо проти Барселони
Барселона та Динамо Київ зійшлися 4 листопада на стадіоні Камп Ноу у Барселоні в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.
Для команд це вже була дев’ята гра. Факти ICTV слідкували за матчем та вели онлайн-трансляцію.