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Факты / Спорт

Умер отец Александра Шовковского

У экс-вратаря Динамо и сборной Украины Александра Шовковского умер отец — Владимир Станиславович Шовковский.

Об этом сообщил футбольный клуб Динамо.

Владимир Шовковский родился на западной Украине, учился в Дрогобыче, в педагогическом институте, затем в Киеве на строителя.

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О причинах смерти Владимира Шовковского не сообщается.

Владимир Шовковский умер

Шовковский стал депутатом Киевсовета

Александр Шовковский стал депутатом Киевсовета от партии Удар городского головы столицы Виталия Кличко.

Параллельно Шовковский является помощником тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Он сможет законно совмещать работу политика и футбольного тренера.

Источник: Динамо

Фото: Александр Шовковский

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