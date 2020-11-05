В Киеве умерла Аделаида Лобановская — жена легендарного тренера киевского Динамо Валерия Лобановского.

Вдове Лобановского 21 октября исполнилось 80 лет. Причины смерти женщины не сообщаются.

Аделаида Панкратовна Лобановская по профессии была юристом, но жизнь посвятила семье. В семье Лобановских был один ребенок — дочь Светлана.

— Жена Валерия Лобановского долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Она была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей. Светлая память о Аделаиде Лобановский навсегда останется в наших сердцах, — сказал президент Динамо Игорь Суркис.

Сам Лобановский умер 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет. Жена пережила его на 18 лет.

Валерий Лобановский за свою тренерскую карьеру возглавлял сборные СССР, ОАЭ, Украины и Кувейта, а также футбольные клубы Динамо Киев и Днепр.

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Под его руководством киевский клуб восемь раз выигрывал чемпионат СССР, шесть раз торжествовал в Кубке СРСР, пять раз становился чемпионом Украины и трижды завоевывал Кубок Украины. Также бело-синие при Лобановском выиграли дважды Кубок обладателей кубков УЕФА — в 1975 году обыграли венгерский Ференцварош (3:0), а в 1986 году — Атлетико Мадрид (3:0).

17 июля ни стало бывшего футболиста киевского Динамо Владимира Лозинского, который дебютировал за первую команду бело-синих за тренерства Валерия Лобановского.

Легендарный защитник киевского клуба скончался после продолжительной борьбы с болезнью.