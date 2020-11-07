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Факти / Спорт

Помер батько Олександра Шовковського

В екс-воротаря Динамо та збірної України Олександра Шовковського помер батько – Володимир Станіславович Шовковський.

Про це повідомив футбольний клуб Динамо.

Володимир Шовковський народився на західній Україні, навчався у Дрогобичі у педагогічному інституті, згодом у Києві на будівельника.

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Про причини смерті Володимира Шовковського не повідомляється.

Володимир Шовковський помер

Шовковський став депутатом Київради

Олександр Шовковський став депутатом Київради від партії Удар міського голови столиці Віталія Кличка.

Паралельно Шовковський є помічником тренера збірної України Андрія Шевченка. Він зможе законно суміщати роботу політика та футбольного тренера.

Джерело: Динамо

Фото: Олександр Шовковський

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