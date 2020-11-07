Володимир Шовковський помер

В екс-воротаря Динамо та збірної України Олександра Шовковського помер батько – Володимир Станіславович Шовковський.
Про це повідомив футбольний клуб Динамо.
Володимир Шовковський народився на західній Україні, навчався у Дрогобичі у педагогічному інституті, згодом у Києві на будівельника.
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Про причини смерті Володимира Шовковського не повідомляється.
Шовковський став депутатом Київради
Олександр Шовковський став депутатом Київради від партії Удар міського голови столиці Віталія Кличка.
Паралельно Шовковський є помічником тренера збірної України Андрія Шевченка. Він зможе законно суміщати роботу політика та футбольного тренера.
Джерело: Динамо
Фото: Олександр Шовковський