Володимир Шовковський помер

В екс-воротаря Динамо та збірної України Олександра Шовковського помер батько – Володимир Станіславович Шовковський.

Про це повідомив футбольний клуб Динамо.

Володимир Шовковський народився на західній Україні, навчався у Дрогобичі у педагогічному інституті, згодом у Києві на будівельника.

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Про причини смерті Володимира Шовковського не повідомляється.

Шовковський став депутатом Київради

Олександр Шовковський став депутатом Київради від партії Удар міського голови столиці Віталія Кличка.

Паралельно Шовковський є помічником тренера збірної України Андрія Шевченка. Він зможе законно суміщати роботу політика та футбольного тренера.

Джерело: Динамо



Фото: Олександр Шовковський