Динамо — Шахтер: смотреть видео и обзор матча 9 тура УПЛ 2020/2021

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Факты / Спорт

Шахтер разгромил Динамо в Киеве

В девятом туре Украинской Премьер-Лиги Шахтер на выезде победил Динамо со счетом 0:3.

Минимальное преимущество горняков в первом тайме воплотилось во взятие ворот киевлян на 34-й минуте.

Гол записал на себя Мораес, который забил головой после подачи Додо с правого фланга.

Снизило шансы Динамо на успех в матче удаление Сидорчука перед перерывом.

Во втором тайме Шахтер довел дело до разгрома усилиями Сиприано и Антонио.

Читайте: Динамо дало бой Барселоне на Камп Ноу, но потерпело минимальное поражение

Таблица УПЛ

После матча Динамо — Шахтер таблица УПЛ не изменилась, киевляне по-прежнему, находятся на ее вершине с 20 очками.

Шахтер, благодаря победе на Олимпийском, сократил отставание от динамовцев и идет вторым, имея 19 очков.

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Фото: ФК Шахтер

Инфографика: Flashscore

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