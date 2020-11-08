Динамо – Шахтар: дивитися відео і огляд матчу 9-го туру УПЛ 2020/2021

У дев’ятому турі Української Прем’єр-Ліги Шахтар на виїзді переміг Динамо з рахунком 0:3.

Мінімальна перевага гірників у першому таймі втілилася у взяття воріт киян на 34-й хвилині.

Гол записав на себе Мораєс, який забив головою після подачі Додо з правого флангу.

Знизило шанси Динамо на успіх у матчі вилучення Сидорчука перед перервою.

У другому таймі Шахтар довів справу до розгрому зусиллями Сіпріану та Антоніо.

Читайте: Динамо дало бій Барселоні на Камп Ноу, але зазнало мінімальної поразки

Таблиця УПЛ

Після матчу Динамо – Шахтар таблиця УПЛ не зазнала змін, кияни, як і раніше, перебувають на її вершині з 20 очками.

Шахтар, завдяки перемозі на Олімпійському, скоротив відставання від динамівців і йде другим, маючи 19 очок.

Фото: ФК Шахтар

Інфографіка: Flashscore