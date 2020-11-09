Бразильский мотогонщик Матеус Барбоза во время гонки на трассе Интерлагос в окрестностях Сан-Паулу потерял контроль над своим мотоциклом и врезался в металлическое ограждение.

23-летний гонщик скончался на месте, несмотря на оказанную ему неотложную медицинскую помощь. После трагедии гонку остановили за десять кругов до финиша. Сейчас все обстоятельства аварии выясняются.

Читайте: Участник Матча всех звезд НБА Джонсон умер в тюрьме, где отбывал пожизненный срок

Барбоза выступал за команду Kawasaki и считался звездой бразильской серии мотогонок SuperBikeBrazil.

После аварии представители SuperBikeBrazil заявили, что гонка проходила с соблюдением всех необходимых условий безопасности. Также в организации пообещали оказать помощь семье погибшего Барбозы.

На трассе Интерлагос трагедии случаются довольно часто. В 2019 году во время гонки травмы несовместимые с жизнью получили два гонщика Данилу Берту и Маурисио Палудете.

После смертельных инцидентов владельцы автодрома неоднократно увеличивали зоны безопасности на поворотах и ​​отказались от части зрительских трибун.

Чем славится трасса Интерлагос?

Кроме мотогонок на этой трассе проводят Гран-при Бразилии в Формуле-1.

Трасса имеет дурную славу из-за обилия серьезных аварий. Больше всего их произошло на 14-м повороте, который называется Curvo do Cafe. Это слепой скоростной поворот, находящийся на вершине холма и выводящий на стартовую прямую.

Болиды Ф-1 проходят его на скорости 290 км/ч, но они имеют мощную прижимную силу. Этот поворот наиболее опасен для мотогонщиков.

Источник: Sol

Фото: divulgação