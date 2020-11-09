Бразильський мотогонщик Матеус Барбоза під час перегонів на трасі Інтерлагос на околиці Сан-Паулу втратив контроль над своїм мотоциклом та врізався у металеву огорожу.

23-річний гонщик помер на місці, попри надану йому невідкладну медичну допомогу. Після трагедії перегони зупинили за десять кіл до фінішу. Наразі усі обставини аварії з’ясовуються.

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Барбоза виступав за команду Kawasaki і вважався зіркою бразильської серії мотоперегонів SuperBikeBrazil.

Після аварії представники SuperBikeBrazil заявили, що перегони відбувалися із дотриманням усіх необхідних умов безпеки. Також в організації пообіцяли надати допомогу сім’ї загиблого Барбози.

На трасі Інтерлагос трагедії трапляються досить часто. У 2019 році під час перегонів травми несумісні із життям отримали два гонщики Данілу Берту та Маурісіо Палудете.

Після смертельних інцидентів власники автодрому неодноразово збільшували безпекові зони на поворотах та відмовилися від частини глядацьких трибун.

Чим відома траса Інтерлагос?

Окрім мотоперегонів на цій трасі проводять Гран-прі Бразилії у Формулі-1.

Траса має погану славу через велику кількість серйозних аварій. Найбільше їх сталося на 14-му повороті, що має назву Curvo do Cafe. Це сліпий швидкісний поворот, що знаходиться на вершині пагорба та виводить на стартову пряму.

Боліди Ф-1 проходять його на швидкості 290 км/год, але вони мають потужну притискну силу. Цей поворот найбільш небезпечний для мотогонщиків.

Джерело: Sol

Фото: divulgação