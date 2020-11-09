Ибрагимович побил достижение Шевченко в Милане

В седьмом туре итальянской Серии А Милан расписал боевую ничью со счетом 2:2 с Вероной. Россонери уступали в счете, но шведский форвард Златан Ибрагимович вырвал для своей команды ничью, забив на третьей добавленной минуте к основному времени встречи.

Этот гол позволил шведу побить достижение Андрея Шевченко за Милан и стать первым футболистом красно-черных, которому удалось отличиться в семи подряд матчах чемпионата Италии с тех пор, как была введена трехочковая система, а точнее с сезона 1994/1995.

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Предыдущий рекорд из шести подряд результативных поединков установил экс-футболист Милана, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в 2001 году. Ибрагимович сначала повторил достижение украинца в ​​2012 году, а во второй раз в 2020 году.

В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович принял участие в девяти матчах за миланский клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми голами и отдал две результативные передачи.

В сезоне-2019/20 на счету шведского форварда 20 матчей в футболке россонери, 11 голов и пять ассистов.

В турнирной таблице чемпионата Италии Милан является безоговорочным лидером, имея в активе 17 очков. На второй позиции расположился Сассуоло (15), а замыкает тройку лидеров Наполи (14). Действующий чемпион Серии А Ювентус (13) пока только пятый.

Covid-19 в Златана

24 сентября стало известно, что Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло накануне матча в третьем отборочном раунде Лиги Европы сезона-2020/21 против норвежской команды Буде-Глимт.

9 октября Златан сообщил, что поборол коронавирусную инфекцию.

Источник: OptaPaolo