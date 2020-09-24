Форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович заболел коронавирусом.
38-летний швед сдал положительны тест перед матчем квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2020/21 против норвежской команды Буде-Глимт.
Читайте: Роме присудили техническое поражение за матч против Вероны в первом туре Серии А
На официальном сайте россонери отметили, что уже сообщили необходимые органы, а сам игрок ушел на карантин и не сыграет в еврокубковой встрече.
Тесты остальных футболистов и тренерского штаба Милана показали отрицательные результаты.
Official Statement https://t.co/6s6puMNaON
Comunicato Ufficiale https://t.co/lCUUuh3eB9 #SempreMilan pic.twitter.com/FhVh2peffQ
— AC Milan (@acmilan) September 24, 2020
В предыдущем туре квалификации миланцы встречались с ирландским клубом Шэмрок Роверс (2:0) и именно Ибра забил первый гол в ворота соперника.
Матч квалификации Лиги Европы между Миланом и Буде-Глимт состоится 24 сентября на Сан-Сиро. Начало встречи в 21.30. Победитель этого противостояния встретится в плей-офф квалификации с кем-то из дуэта Бешикташ (Турция) — Риу Аве (Португалия).
В первом туре Серии А Милан на своем поле переиграл Болонью со счетом 2:0. Оба мяча в футболке россонери на счету Ибрагимовича: первый гол швед забил после подачи Эрнандеса, а второй — успешно реализовав пенальти.
Источник: AC Milan