Форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович заболел коронавирусом.

38-летний швед сдал положительны тест перед матчем квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2020/21 против норвежской команды Буде-Глимт.

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На официальном сайте россонери отметили, что уже сообщили необходимые органы, а сам игрок ушел на карантин и не сыграет в еврокубковой встрече.

Тесты остальных футболистов и тренерского штаба Милана показали отрицательные результаты.

В предыдущем туре квалификации миланцы встречались с ирландским клубом Шэмрок Роверс (2:0) и именно Ибра забил первый гол в ворота соперника.

Матч квалификации Лиги Европы между Миланом и Буде-Глимт состоится 24 сентября на Сан-Сиро. Начало встречи в 21.30. Победитель этого противостояния встретится в плей-офф квалификации с кем-то из дуэта Бешикташ (Турция) — Риу Аве (Португалия).

В первом туре Серии А Милан на своем поле переиграл Болонью со счетом 2:0. Оба мяча в футболке россонери на счету Ибрагимовича: первый гол швед забил после подачи Эрнандеса, а второй — успешно реализовав пенальти.

Источник: AC Milan