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Факты / Спорт

Роме присудили техническое поражение за матч против Вероны в первом туре Серии А

Руководство итальянской Серии А приняло решение засчитать римской Роме техническое поражение в матче против Вероны в рамках первого тура чемпионата Италии.

Сама игра состоялась в субботу, 19 сентября, на стадионе Марк’Антонио Бентегоди в Вероне и завершилась вничью 0:0.

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Руководство лиги приняло решение засчитать поражение волкам со счетом 0:3 из-за того, что во время матча Рома допустила ошибку. В стартовую одиннадцатку на игру Паулу Фонсека выпустил Амаду Диавара, который не заявлен на чемпионат во взрослом списке, а находится в списке игроков U-22.

Гвинейский хавбек отыграл почти весь матч, а его заменили только на 89-й минута на Вильяра дель Фрайле.

В июле Диавара исполнилось 23 года, но Рома не переоформила заявку по всем правила. Поэтому Серия А решила наказать римский клуб.

В Роме апеллировали, что эта ошибка не повлияла на итоговый результат встречи, но руководство Серии А это не убедило.

Таким образом Рома после первого тура имеет в своем пассиве три пропущенных гола и занимает 19 строчку чемпионата Италии. В следующем туре подопечные Фонсеки будут принимать дома туринский Ювентус. Игра запланирована на 27 сентября.

Источник: Football Italia

Фото: Dreamstime

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