Олимпиада 2021: Япония проведет тестовые соревнования

Организаторы Олимпиады в Токио, перенесенной из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год, объявили, что, начиная с марта следующего года, проведут серию тестовых соревнований на олимпийских объектах.

— Мы обсуждаем, как бороться с Covid-19 вместе с японским правительством и столичным правительством Токио. С начала следующего года мы начнем работу и приступим к проведению тестовых мероприятий в марте, — заявил представитель оргкомитета Олимпиады.

Японские власти вдохновило успешное проведение турнира по спортивной гимнастике 8 ноября, в котором приняли участие атлеты из Японии, России и США и которое проходило с присутствием зрителей.

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Все участники до начала соревнований прошли карантин в гостиничных номерах, у них ежедневно брали тесты на Covid-19.

Ожидается, что в конце ноября президент МОК Томас Бах прибудет в Токио, чтобы обсудить с организаторами вопросы открытия Олимпиады 23 июля 2021 года. Японские власти настаивают на том, что будут готовы к проведению этого массового мероприятия.

МОК и правительство Японии в марте приняли беспрецедентное решение о переносе Игр, которые должны были стартовать 8 июля 2020 года. Также в МОК отметили, что Олимпиада в следующем году или состоится, или ее отменят вообще.