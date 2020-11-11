Восемь игроков Динамо выздоровели от Covid-19, трое заразились

Восемь футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты.

Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунн.

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Однако четверо игроков команды получили положительный тест на коронавирус. Это Александр Андриевский, Артем Шабанов, Денис Попов и Руслан Нещерет.

26 октября стало известно, что основной голкипер Динамо Георгий Бущан заболел коронавирусом. Кроме 26-летнего вратаря положительный тест также сдал защитник киевлян Виталий Миколенко и тренер по физической подготовке Виталий Кулеба.

4 ноября подопечные Мирчи Луческу в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде на Камп Ноу уступили каталонской Барселоне со счетом 2:1. На воротах бело-синих стоял юный голкипер Руслан Нещерет.