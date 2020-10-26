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Факты / Спорт

Два футболиста основы Динамо сдали положительные тесты на Covid-19

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и не помогут своей команде в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против венгерского Ференцвароша.

Также положительный результат ПЦР-теста у тренера по физподготовке Виталия Кулебы.

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Футболисты, тренерский штаб и работники ФК Динамо сдавали обязательные тесты перед матчем Лиги чемпионов.

Таким образом, вместо поездки в Венгрию на игру Бущан, Миколенко и Кулеба отправятся на самоизоляцию. В Динамо отметили, что все трое чувствуют себя удовлетворительно.

В остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов — отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с Ференцварошем.

Игра Ференцварош — Динамо Киев состоится 28 октября в столице Венгрии на Групама Арена. Начало встречи в 22.00 по киевскому времени.

В первом туре группового этапа ЛЧ Динамо в Киеве уступило туринскому Ювентусу. Победу бьянконери принес дубль Альваро Мораты.

Источник: Динамо Киев

Фото: Dreamstime

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