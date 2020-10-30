PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Вратарь Динамо сдал положительный тест на Covid-19 после возвращения из Будапешта

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко заразился коронавирусом.

По возвращении в Киев из Будапешта футболист сдал ПЦР-тест, который показал положительный результат.

Читайте: Динамо упустило победу на последних минутах матча против Ференцвароша

Кроме Бойко также коронавирус обнаружили у пяти сотрудников клубной базы киевского Динамо.

Денис Бойко провел на поле все 90 минут матча второго тура группового этапа против венгерского Ференцвароша (2:2).

В ближайшем туре украинской Премьер-лиги 31 октября бело-синие должны сыграть против Днепра-1. Единственным здоровым голкипером в заявке киевлян остался 18-летний Руслан Нещерет.

26 октября стало известно, что основной голкипер Динамо Георгий Бущан заболел коронавирусом. Кроме 26-летнего вратаря положительный тест также сдал защитник киевлян Виталий Миколенко и тренер по физической подготовке Виталий Кулеба.

4 ноября подопечные Мирчи Луческу в третьем туре группового этапа ЛЧ на выезде на Камп Ноу встретятся с каталонской Барселоной.

Источник: Meta-raitings.com.ua

Фото: FC Dynamo Kyiv

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх