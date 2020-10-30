Голкипер киевского Динамо Денис Бойко заразился коронавирусом.

По возвращении в Киев из Будапешта футболист сдал ПЦР-тест, который показал положительный результат.

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Кроме Бойко также коронавирус обнаружили у пяти сотрудников клубной базы киевского Динамо.

Денис Бойко провел на поле все 90 минут матча второго тура группового этапа против венгерского Ференцвароша (2:2).

В ближайшем туре украинской Премьер-лиги 31 октября бело-синие должны сыграть против Днепра-1. Единственным здоровым голкипером в заявке киевлян остался 18-летний Руслан Нещерет.

26 октября стало известно, что основной голкипер Динамо Георгий Бущан заболел коронавирусом. Кроме 26-летнего вратаря положительный тест также сдал защитник киевлян Виталий Миколенко и тренер по физической подготовке Виталий Кулеба.

4 ноября подопечные Мирчи Луческу в третьем туре группового этапа ЛЧ на выезде на Камп Ноу встретятся с каталонской Барселоной.

Источник: Meta-raitings.com.ua

Фото: FC Dynamo Kyiv