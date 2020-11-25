Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в результате сердечного приступа в своем доме в Сан-Андресе в районе Нордельта.

25 ноября к его дому прибыло девять машин скорой помощи, но медики не смогли реанимировать прославленного игрока.

В начале ноября 60-летний Марадона попал в больницу с диагнозом субдоральная гематома — сгусток крови, который часто образуется в результате травмы головы и может оказать давление на мозг.

Ему провели операцию по удалению гематомы, которая продолжалась около получаса. Врачи сообщали, что бывший футболист перенес ее хорошо. 11 ноября Марадону выписали из больницы Буэнос-Айреса.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью Марадоны и заявил, что опустошен и не может поверить в эту новость.

Диего Марадона дебютировал в профессиональном футболе за команду Архентинос Хуниорс. За свою карьеру игрока он защищал цвета аргентинских Бока Хуниорс и Ньюэллс Олд Бойз, а также испанских Барселоны и Севильи. Впрочем всего футболист сыграл за итальянский Наполи — 188 матчей, в которых отметился 81 голом.

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В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. В период с 2008 по 2010 год Марадона возглавлял альбиселесте и довел их до 1/4 финала Мундиаля в ЮАР.

Марадону не раз признавали одним из лучших футболистов XX века. Также он вошел в символическую сборную лучших игроков ФИФА за всю историю чемпионатов мира.

Источник: La Nacion