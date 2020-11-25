PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Умер Диего Марадона — ему было 60 лет

Умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет.

Причиной смерти бывшего футболиста стала внезапная остановка сердца.

Читайте: Блестящий на поле, но скандальный в жизни: биография Диего Марадоны

25 ноября он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи приехали, чтобы оказать ему помощь, но спасти легендарного аргентинского футболиста не удалось.

Смерть Марадоны подтвердил его личный агент Матиас Мория.

Последний раз Марадона появлялся на публике 30 октября во время матча первого тура чемпионата Аргентины, когда его команда Химнасия и Эсгрима встречалась с Патронато (3:0). Игра была посвящена 60-летию футболиста. Перед матчем ему вручили памятную доску.

Сам Диего не остался наблюдать за игрой из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что он попал в госпиталь Ипенса в Ла-Плате, а через несколько дней его перевели в одну из клиник аргентинской столицы.

11 ноября Марадону выписали из больницы Буэнос-Айреса. Экс-футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы. После того, как Марадону выписали из клиники сообщалось, что его доставили в другое заведение для лечения от алкогольной зависимости.

Диего Марадона вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира по футболу в 1986 году. Он привел к двум титулам Серии А итальянский Наполи, цвета которого защищал. Также он выступал за Архентинос Хуниорс, Бока Хуниорс, Ньюэллс Олд Бойз, Барселону и Севилью.

С 2019 года он тренировал клуб аргентинской Суперлиги Химнасия и Эсгрима.

Источник: Daily Mail

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх