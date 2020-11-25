Умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет.

Причиной смерти бывшего футболиста стала внезапная остановка сердца.

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25 ноября он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи приехали, чтобы оказать ему помощь, но спасти легендарного аргентинского футболиста не удалось.

Смерть Марадоны подтвердил его личный агент Матиас Мория.

A true legend and iconic character in the world of football. RIP Diego Maradona, you will be missed pic.twitter.com/lpwJFAFqex — ODDSbible (@ODDSbible) November 25, 2020

Последний раз Марадона появлялся на публике 30 октября во время матча первого тура чемпионата Аргентины, когда его команда Химнасия и Эсгрима встречалась с Патронато (3:0). Игра была посвящена 60-летию футболиста. Перед матчем ему вручили памятную доску.

Сам Диего не остался наблюдать за игрой из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что он попал в госпиталь Ипенса в Ла-Плате, а через несколько дней его перевели в одну из клиник аргентинской столицы.

11 ноября Марадону выписали из больницы Буэнос-Айреса. Экс-футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы. После того, как Марадону выписали из клиники сообщалось, что его доставили в другое заведение для лечения от алкогольной зависимости.

Диего Марадона вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира по футболу в 1986 году. Он привел к двум титулам Серии А итальянский Наполи, цвета которого защищал. Также он выступал за Архентинос Хуниорс, Бока Хуниорс, Ньюэллс Олд Бойз, Барселону и Севилью.

С 2019 года он тренировал клуб аргентинской Суперлиги Химнасия и Эсгрима.