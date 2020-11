Умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет.

Причиной смерти бывшего футболиста стала внезапная остановка сердца.

Читайте: Блестящий на поле, но скандальный в жизни: биография Диего Марадоны

25 ноября он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи приехали, чтобы оказать ему помощь, но спасти легендарного аргентинского футболиста не удалось.

Смерть Марадоны подтвердил его личный агент Матиас Мория.

A true legend and iconic character in the world of football. RIP Diego Maradona, you will be missed pic.twitter.com/lpwJFAFqex

— ODDSbible (@ODDSbible) November 25, 2020