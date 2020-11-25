Диего Марадона — биография и подробности жизни

25 ноября 2020 года стало известно, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.

Великий футболист Диего Марадона привел Аргентину к победе на чемпионате мира 1986 года, хотя его достижения позже были омрачены борьбой со злоупотреблением наркотиками.

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Ранние годы

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в Вилья Фиорито, провинция Буэнос-Айрес, Аргентина.

Пятый из восьми детей, которых воспитывали Диего-старший и Донья Тота, Марадона вырос в бедной, но дружной семье. Свой первый футбольный мяч он получил в подарок в три года и быстро увлекся этой игрой.

В 10 лет Марадона присоединился к Los Cebollitas, молодежной команде Argentinos Juniors, одного из крупнейших клубов Аргентины.

Показав свои потрясающие способности в раннем возрасте, Марадона привел команду к невероятной беспроигрышной серии из 136 игр.

Незадолго до своего 16-летия он дебютировал в старшей команде.

Профессиональная карьера

Марадона играл за клубы в чемпионатах Аргентины, Италии и Испании, а также привел аргентинскую сборную к победе на чемпионате мира 1986 года.

Его выступление включало два незабываемых гола в четвертьфинальном матче против Англии.

В общей сложности Марадона сыграл в четырех чемпионатах мира и забил впечатляющие 34 гола в 91 матче за сборную Аргентины.

Он объявил о завершении карьеры накануне своего дня рождения в 1997 году.

Проблемы с наркотиками

Несмотря на несомненный блеск на поле, эмоциональный Марадона стал одинаково хорошо известен как весьма спорная фигурая.

Он пристрастился к кокаину во время игры в Испании в 1980-х годах и получил 15-месячную дисквалификацию после положительного результата теста на это вещество в 1991 году.

Марадона пережил еще одну громкую дисквалификацию три года спустя, на этот раз за положительный результат на эфедрин во время чемпионата мира по футболу.

Карьера тренера

В 2008 году Марадона был нанят тренером сборной Аргентины. Хотя аргентинцы могли похвастаться талантливой командой, возглавляемой Лионелем Месси, они вылетели с чемпионата мира 2010 года после разгрома от Германии со счетом 4:0 в четвертьфинале, и контракт Марадоны не был продлен.

Проблемы со здоровьем

Марадона был госпитализирован из-за проблем с сердцем в 2000 и 2004 годах.

В 2020 году Марадона успешно перенес операцию на головном мозге после того, как у него диагностировали субдуральную гематому — сгусток крови, который часто образуется в результате травмы головы и может оказывать давление на мозг.