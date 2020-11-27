Легенду мирового футбола Диего Марадону похоронили 26 ноября на частном кладбище Bella Vista, что находится неподалеку от Буэнос-Айреса, рядом с его родителями.
Церемония похорон легендарного аргентинца была закрытой, в ней приняли участие только самые близкие родственники и друзья футболиста.
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Кладбище окружила полиция и не подпускала к месту захоронения других людей.
Los restos de Diego Maradona fueron enterrados en un cementerio de Bella Vista junto a sus padres https://t.co/EOlZ1KxTds
— TodaPasion (@TodaPasion) November 26, 2020
Сама церемония прощания с Марадоной прошла в резиденции президента Аргентины La Casa Rosada. Проститься со своим кумиром и соотечественником пришли сотни тысяч аргентинских болельщиков.
Однако церемонию прощания пришлось завершить раньше из-за проблем с обеспечением безопасности самого мероприятия. Некоторые болельщики на площади перед президентским дворцом пытались прорваться в здание, и полиции пришлось применить резиновые пули и дымовые шашки для усмирения толпы.
Смерть Марадоны
Диего Марадона умер на 61-м году жизни в результате сердечного приступа в своем доме в Сан-Андресе в районе Нордельта.
25 ноября к его дому прибыло девять машин скорой помощи, но медики не смогли реанимировать прославленного игрока.
После смерти Марадоны в Аргентине Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.
Источник: TN24