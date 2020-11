Легенда мирового футбола Диего Марадона умер на 61-м году жизни в своем доме в Аргентине.

В итальянском Неаполе, где долгое время игрок защищал цвета местного Наполи, тысячи людей вышли на улицы, чтобы проститься с игроком.

Читайте: Приехало девять скорых: известна причина смерти Марадоны

Марадона был кумиром для города и клуба, ведь за семь лет в Наполи выиграл вместе с адзурри два Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.

Возле одного из гигантских муралов с изображением Марадоны, который находится в испанском квартале в центре города, болельщики зажгли файера.

Также фанаты собрались на площади Эспозито целыми семьями или с друзьями в футболках и с символикой Наполи, где зажгли свечи и пели фанатские песни. Многие из поклонников Марадоны не смогли сдержать слез от грусти.

Руководство стадиона Наполи оставило включенным все прожекторы на арене Сан-Паоло, а мэр города предложил переименовать спортивное сооружение в честь аргентинца.

@SSCNapoli are in talks to rename their stadium Diego Armando Maradona/San Paolo, reports @FabrizioRomano. pic.twitter.com/snFPTj9Xuc

— SPORF (@Sporf) November 25, 2020