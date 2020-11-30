24-летний бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди дебютирует в Формуле-1 на Гран-при Сахира в составе американской команды Haas.

Он заменит травмированного французского пилота Ромена Грожана.

— После того как было решено, что Ромена лучше пропустить хотя бы одной гонки, решение посадить за руль болида Пьетро далось легко. Последние два сезона он был с нами в качестве резервиста. Для него это хорошая возможность. Он был терпеливым и долго готовился к этому шанса. Уверен, что Пьетро справится, — заявил руководитель Haas Гюнтер Штайнер.

Pietro Fittipaldi will replace Romain Grosjean for the Sakhir Grand Prix this weekend, Haas F1 Team have… Опубліковано F1 Понеділок, 30 листопада 2020 р.

На Гран-при Бахрейна Ромен Грожан после контакта с пилотом Alfa Tauri Диниилом Квят на скорости 221 км/ч врезался в отбойник, после чего задняя часть болида отвалилась, а передняя вместе с пилотом пробила ограждение, застряла в нем и загорелась.

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Пилот сумел выбраться из горящего болида и его сразу же доставили в больницу, где диагностировали ожоги на тыльной стороне обеих рук на запястьях. Ожидается, что Грожана выпишут из больницы 1 декабря.

Кто такой Пьетро Фиттипальди

Бразилец является внуком двукратного чемпиона Формулы-1 (1972 и 1974 годов) Эмерсона Фиттипальди, братом гонщика Энцио Фиттипальди и племянником бывшего пилота Формулы-1 Кристиана Фиттипальди.

Пьетро — резервист конюшни Haas и садился за руль болида Ф-1 на практиках в 2018 и 2019 годах.

Гран-при Сахира станет дебютным этапом для пилота в Формуле-1.