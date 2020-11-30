24-річний бразильський гонщик П’єтро Фіттіпальді дебютує у Формулі-1 на Гран-прі Сахіра у складі американської команди Haas.

Він замінить травмованого французького пілота Ромена Грожана.

— Після того як було вирішено, що Ромену краще пропустити хоча б одні перегони, рішення посадити за кермо боліда П’єтро далося легко. Останні два сезони він був з нами як резервіст. Для нього це хороша нагода. Він був терплячим і довго готувався до цього шансу. Впевнений, що П’єтро впорається, – заявив керівник Haas Гюнтер Штайнер.

Pietro Fittipaldi will replace Romain Grosjean for the Sakhir Grand Prix this weekend, Haas F1 Team have… Опубліковано F1 Понеділок, 30 листопада 2020 р.

На Гран-прі Бахрейна Ромен Грожан після контакту із пілотом Alfa Tauri Дініїлом Квятом на швидкості 221 км/год врізався у відбійник, після чого задня частина боліду відвалилася, а передня разом із пілотом пробила огорожу, застрягла у ній та загорілася.

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Пілот зумів вибратися із палаючого боліда і його відразу доставили до лікарні, де діагностували опіки на тильній стороні обох рук на зап’ястях. Очікується, що Грожана випишуть із лікарні 1 грудня.

Хто такий П’єтро Фіттіпальді

Бразилець є внуком дворазового чемпіона Формули-1 (1972 та 1974 років) Емерсона Фіттіпальді, братом гонщика Енціо Фіттіпальді та племінником колишнього пілота Формули-1 Крістіана Фіттіпальді.

П’єтро — резервіст стайні Haas та сідав за кермо боліда Ф-1 на практиках у 2018 та 2019 роках.

Гран-прі Сахіра стане дебютним етапом для пілота у Формулі-1.