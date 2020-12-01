В Аргентине хотят выпустить банкноту в 10 тыс. песо с изображением Марадоны

В Аргентине болельщики запустили петицию с предложением изобразить легендарного футболиста Диего Марадону на новой банкноте в 10 тыс. песо.

За два дня петиция на платформе Change.org уже собрала более 15 тыс. подписей.

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Организаторы инициативы также предложили дизайн будущей банкноты в цветах аргентинского флага, в центре размещен портрет молодого Марадоны, а на заднем фоне трофей чемпионата мира по футболу, который он вместе с альбиселесте выиграл в 1986 году.

— Добавьте свою подпись, чтобы правительство выпустило банкноту в 10 тыс. песо с изображением Марадоны. Это цель века, — говорится в описании петиции.

Сейчас самой крупной банкнотой в Аргентине является 1 тыс. песо. Однако национальная валюта падает по отношению к доллару последние два года, поэтому правительство может заинтересоваться таким предложением. Не исключено, что для аргентинских властей выпуск будет выгодным, ведь такая банкнота вызовет интерес у болельщиков со всего мира.

Легендарный футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В его сердце обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца.

Марадону похоронили на частном кладбище Bella Vista неподалеку от Буэнос-Айреса, рядом с его родителями.

Источник: Change.org