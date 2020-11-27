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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

В сети появились последние прижизненные кадры Марадоны, где он помахал девочке

В сеть выложили последние видеокадры с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной, который умер 25 ноября 2020 года.

Видео было записано около его дома за несколько дней до смерти футболиста.

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На кадрах 60-летний футболист трудно идет в сопровождении трех мужчин, держась за плечо одного из них, чтобы не упасть. Еще один мужчина шел за Марадоной и нес стул, чтобы футболист в любой момент мог сесть и отдохнуть.

Несмотря на очевидный дискомфорт, бывшая звезда итальянского Наполи и каталонской Барселоны продемонстрировал свое большое сердце. Диего помахал маленькой девочке, которая несколько раз выкрикнула: Привет, Диего.

Затем ребенок радостно заявил: Со мной поздоровался Марадона.

Известно, что эти кадры были сняты соседом легендарного футболиста в Сан-Андресе, где Марадона провел последние две недели своей жизни после того, как его выписали из госпиталя Olivos Clinic в Буэнос-Айресе.

Диего Марадона умер на 61-м году жизни в результате сердечного приступа в своем доме в Сан-Андресе в районе Нордельта.

25 ноября к его дому прибыло девять машин скорой помощи, но медики не смогли реанимировать прославленного игрока.

После смерти Марадоны в Аргентине Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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