В сеть выложили последние видеокадры с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной, который умер 25 ноября 2020 года.

Видео было записано около его дома за несколько дней до смерти футболиста.

На кадрах 60-летний футболист трудно идет в сопровождении трех мужчин, держась за плечо одного из них, чтобы не упасть. Еще один мужчина шел за Марадоной и нес стул, чтобы футболист в любой момент мог сесть и отдохнуть.

Несмотря на очевидный дискомфорт, бывшая звезда итальянского Наполи и каталонской Барселоны продемонстрировал свое большое сердце. Диего помахал маленькой девочке, которая несколько раз выкрикнула: Привет, Диего.

Затем ребенок радостно заявил: Со мной поздоровался Марадона.

Maradona turns and waves to overjoyed little girl in last ever footage of the star, filmed days before he died https://t.co/JK3WJPmkXQ pic.twitter.com/vXWHDrU7gU

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 27, 2020