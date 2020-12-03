Легендарный бразильский бывший футболист Пеле написал трогательное послание другой легенде футбола аргентинцу Диего Марадоне, который умер 25 ноября.

На своей странице в Instagram Пеле добавил несколько снимков с разных событий, где он вместе с аргентинской легендой футбола.

— Сегодня исполняется семь дней, как ты нас покинул. Многие любили нас сравнивать на протяжении всей жизни. Ты был гением, который очаровал мир. Волшебником с мячом в ногах. Настоящая легенда. Но для меня ты всегда будешь замечательным другом с большим сердцем.

Я знаю, что мир был бы намного лучше, если бы мы меньше сравнивали и более восхищались друг другом. Поэтому, я хочу сказать, что ты великолепен. Твой путь отличался честностью. Благодаря своему уникальному стилю ты научил нас любить и говорить “Я тебя люблю” значительно чаще. Твой быстрый уход не позволил мне сказать тебе, поэтому я напишу: Я люблю тебя Диего.

Мой дорогой друг, спасибо тебе за наше путешествие. Однажды на небе, мы будем играть вместе в одной команде. Это будет первый раз, когда я триумфально подниму кулак в воздух, не празднуя гол. Я сделаю это, потому что наконец смогу снова тебя обнять, — написал 80-летний Пеле.