Ювентус – Барселона 3:0

Барселона: Тер Штеген — Дест, Араухо, Ленгле, Альба — Педри, Пьянич, Де Йонг — Месси, Гризманн, Тринкау

Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро — Артур, Маккенни, Рэмзи — Куадрадо, Мората, Роналду

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8 декабря в матче шестого тура Лиги чемпионов, группы G, итальянский ФК Ювентус разгромил испанскую Барселону.

Центральный матч шестого тура проходил в Каталонии. Культовое противостояние Месси и Роналду — безусловно подогрело интерес к данной встречи.

Ювентус владел инициативой с самого начала встречи. Как следствие, на 12 минуте матча Криштиану Роналду вбежал в штрафную каталонцев, где его руками остановил Араухо — пенальти в ворота Тер Штегена. 11-ти метровый уверенно реализовал сам “потерпевший”, пробив по центру. Примечательно, что это первый гол Криштиану в ворота Барселоны в Лиге чемпионов.

После забитого гола игра успокоилась, и лишь быстрые выпади Ювентуса доставляли проблемы защитникам сине-гранатовых. Быстрый выход из обороны в атаку от туринцев: Рэмзи протянул мяч с центра поля до штрафной ворот соперника, где отдал голевой пас на Маккени, а тот в свою очередь расстрелял ворота Тер Штегена.

Каталонцы ответили опасным ударом из-за пределов штрафной. Опасный удар нанес Де Йонг, но хорошая реакция Буффона спасла Ювентус.

Барселона активизировалась, отвечая своими моментами. Месси собрал на себе оборонцев Юве и выкатил мяч под удар Пьяничу, однако босниец не попал в рамку ворот Буффона.

Джанлуиджи — главный герой конца первого тайма. Барселона, как под копирку, создала пару опасных моментов с ударами Месси, но Буффон справился и сохранил свои ворота “сухими” в первом тайме.

Вторую половину встречи подопечные Кумана начали активно. Месси вновь пробивал по воротам Буффона.

Холодным душем для Барселоны стал еще один пенальти в ворота Тер Штегена. Лангле сыграл рукой в собственной штрафной, и после просмотра VAR арбитр назначает пенальти. Это позволило Роналду оформило дубль. 3:0 уже на старте второго тайма в пользу туринцев.

Разгромная победа Ювентуса позволила туринцам выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Ювентус — Барселона

Этот матч стал первой дуэлью Лионеля Месси и Криштиану Роналду с 2018 года.

Первую встречу команд в этом розыгрыше, которая завершилась победой Барселоны со счетом 2:0, португалец пропустил из-за положительного теста на коронавирус.