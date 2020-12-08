Ювентус – Барселона 3:0

Барселона: тер Штеген, Дест, Араухо, Лангле, Альба, Пьянич, де Йонг, Педрі, Трінкау, Мессі, Грізманн.

Ювентус: Буффон, Данило, де Лігт, Бонуччі, Сандро, Куадрадо, Маккенна, Артур, Ремзі, Мората, Роналду.

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8 грудня у матчі шостого туру Ліги чемпіонів, групи G, італійський ФК Ювентус розгромив іспанську Барселону.

Ювентус – Барселона

Цей матч став першою дуеллю Ліонеля Мессі і Криштіану Роналду з 2018 року.

Першу зустріч команд у цьому розіграші, яка завершилася перемогою Барселони з рахунком 2:0, португалець пропустив через позитивний тест на коронавірус.