Ливерпуль обыграл Тоттенхем в 13-м туре АПЛ. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Счет: 2: 1.

Хозяева вырвали победу на 90-й минуте, до этого держалась уверена ничья.

Составы команд

Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон — Хендерсон, Вейналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане.

Тоттенхем: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн, Ло Чельсо, Сон — Кейн.

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Игрок Ливерпуля Салах открыл счет уже на 26-й минуте, однако вскоре соперник Сон Хон-Мин сравнял счет.

В течение второго тайма Тоттенхем провел три замены, а игроки Ло Чельсо и Хойбьерг получили желтые карточки.

Автором финального победного гола в пользу Ливерпуля стал Фирмино. Футболист ударом головой поразил верхний угол ворот гостей после навеса с углового.