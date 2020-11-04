Салах повторил достижение Джеррарда в еврокубках

Египетский футболист английского Ливерпуля Мохаммед Салах повторил достижение бывшего капитана красных Стивена Джеррарда.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов форвард отличился в воротах итальянской Аталанты. Этот гол стал 21-м для Салаха в футболке красных в еврокубках.

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Таким образом египтянин вышел на второе место в клубной истории по количеству забитых голов в Лиге Европы/Лиге чемпионов, сравнявшись с Джеррардом.

21 — Mohamed Salah has now scored 21 goals for Liverpool in the Champions League, drawing level with Steven Gerrard as the club’s highest goalscorer in European Cup/Champions League history. Dizzying. #UCL pic.twitter.com/pZcsID2kf6 — OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2020

А вот пальма первенства принадлежит английскому форварду Майклу Оуэну, который наколотил за мерсисайдцев в еврокубках 41 гол.

Мохаммед Салах защищает цвета Ливерпуля с 2017 года. Вместе с красными он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в сезоне-2019/20 завоевал титул чемпионов английской Премьер-лиги, который стал для клуба первым за последние 30 лет.

Ливерпуль разгромил Аталанту

Подопечные Юргена Клоппа разгромили итальянскую Аталанту в матче третьего тура ЛЧ. Встреча прошла в Бергамо на стадионе Атлети Адзурри и завершилась победой в пользу Ливерпуля со счетом 5:0.

Хет-трик в матче оформил форвард красных Диего Жота. Еще по разу свое имя на табло записали Мохаммед Салах и Садио Мане.

После трех туров Ливерпуль возглавляет квартет D, имея в активе девять очков. Следом расположился нидерландский Аякс с четырьмя пунктами, третьей идет Аталанта (4), а замыкает турнирную таблицу датский клуб Мидтьюлланн (0).

Источник: OptaJoe