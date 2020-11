Салах повторил достижение Джеррарда в еврокубках

Египетский футболист английского Ливерпуля Мохаммед Салах повторил достижение бывшего капитана красных Стивена Джеррарда.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов форвард отличился в воротах итальянской Аталанты. Этот гол стал 21-м для Салаха в футболке красных в еврокубках.

Таким образом египтянин вышел на второе место в клубной истории по количеству забитых голов в Лиге Европы/Лиге чемпионов, сравнявшись с Джеррардом.

21 — Mohamed Salah has now scored 21 goals for Liverpool in the Champions League, drawing level with Steven Gerrard as the club’s highest goalscorer in European Cup/Champions League history. Dizzying. #UCL pic.twitter.com/pZcsID2kf6

— OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2020