Ліверпуль обіграв Тотенгем у 13-му турі АПЛ. Зустріч пройшла у Ліверпулі на стадіоні Енфілд.

Рахунок: 2:1.

Господарі вирвали перемогу на 90-й хвилині, до цього трималася впевнена нічия.

Стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Р. Вільямс, Фабіньо, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Джонс – Салах, Фірміно, Мане.

Тотенгем: Льоріс – Орье, Альдервейрельд, Дайер, Девіс – Сіссоко, Хойб’єрг – Бергвейн, Ло Чельсо, Сон – Кейн.

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Гравець Ліверпуля Салах відкрив рахунок вже на 26-й хвилині, однак невдовзі суперний Сон Хон-Мін зрівняв рахунок.

Протягом другого тайму Тотенгем провів три заміни, а гравці Ло Чельсо та Хойб’єрг отримали жовті картки.

Автором фінального переможного голу на користь Ліверпуля став Фірміно. Футболіст ударом головою вразив верхній кут воріт гостей після навісу з кутового.