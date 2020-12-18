Мать Ванессы Брайант, вдовы легендарного баскетболиста Коби Брайанта, София Лейн подала на свою дочь в суд.

68-летняя женщина обвиняет Ванессу в отсутствии финансовой поддержки после смерти Коби Брайанта. По словам Лейн, она работала в их доме как личный помощник и няня. За это зять обещал, что будет заботиться о ней до конца ее жизни.

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Однако вдова Брайанта заявила, что не собирается платить матери, ведь та только и пытается найти возможность, чтобы потребовать у семьи деньги. Также она отрицает, что София когда-нибудь выполняла обязанности няни или личного помощника семьи.

— Она была бабушкой, которую поддерживали я и Коби. Это делалось по моей просьбе. Сейчас она хочет получать от меня $96 в час за то, что якобы работала по 12 часов в день в течение 18 лет, ухаживая внуков. На самом деле, она лишь изредка смотрела по моим старшими девочками, когда они были еще маленькими. Ее заявления, очевидно, являются ложными, но я неоднократно пыталась наладить отношения со своей матерью, — сказала Ванесса.

Лейн требовала от своей дочери $5 млн, дом и внедорожник Mercedes. Также вдова Коби утверждает, что ее мать сейчас пытается получить от нее больше денег, чем Ванесса и Коби на нее потратили, чтобы ее обеспечить. Еще Ванесса сказала, что ее покойный муж никогда не обещал ее матери, что будет о ней заботиться.

Частный самолет 41-летней легенды НБА Коби Брайанта упал 26 января в Калабасасе в Калифорнии 26 января 2020. На борту находились девять человек, в том числе сам Коби и его 13-летняя дочь Джианна. Все погибли.