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Факты / Спорт

Коби Брайанта посмертно наградили премией Эмми

Суперзвезда Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант посмертно удостоен награды 72-й премии Emmy Governors Award за работу вне баскетбольной площадкой — за вклад в развитие Лос-Анджелеса.

Эта награда вручается персоне, компании или организации за выдающиеся, инновационные достижения в области искусства, науки, телевидения или тому, кто сделал весомый вклад в развитие Лос-Анджелеса.

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На номинацию Эмми Брайанта выдвинула компания Spectrum SportsNet, а комитет телевизионной академии избрал его победителем.

Награды будут вручать 18 июля во время 72 церемонии награждения Los Angeles Emmy Award, которая начнется в 19.00 по местному времени (19 июля, 5.00 по киевскому времени).

Смерть Коби Брайанта

Коби Брайант разбился в результате падения личного вертолета Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния) 26 января 2020.

Кроме Брайанта в результате авиакатастрофы погибли еще восемь человек, среди которых его 13-летняя дочь Джианна. Все они направлялись на баскетбольную игру в академию Брайанта.

По результатам расследования крушения вертолета стало известно, что все пассажиры погибли мгновенно.

Похоронили пятикратного чемпиона НБА и его дочь 7 февраля в Мемориальном парке Pacific View в Корона дель Мар, штат Калифорния. Церемония прощания с Брайантом прошла на арене Staples Center в Лос-Анджелесе 24 февраля.

Фото: Dreamstime

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