Коби Брайанта посмертно наградили премией Эмми

Суперзвезда Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант посмертно удостоен награды 72-й премии Emmy Governors Award за работу вне баскетбольной площадкой — за вклад в развитие Лос-Анджелеса.

Эта награда вручается персоне, компании или организации за выдающиеся, инновационные достижения в области искусства, науки, телевидения или тому, кто сделал весомый вклад в развитие Лос-Анджелеса.

Читайте: Чемпионский перстень Брайанта продали на аукционе

На номинацию Эмми Брайанта выдвинула компания Spectrum SportsNet, а комитет телевизионной академии избрал его победителем.

The Television Academy is pleased to announce that basketball legend and philanthropist Kobe Bryant is the recipient of the 72nd Los Angeles Area Emmy® Governors Award. https://t.co/Yg71W1yFA7

Photo by Andrew D. Bernstein/Bernstein Associates, Inc. pic.twitter.com/I2qUWy2V0h

— Television Academy (@TelevisionAcad) June 11, 2020