Мати Ванесси Брайант, вдови легендарного баскетболіста Кобі Брайанта, Софія Лейн подала на свою доньку до суду.

68-річна жінка звинувачує Ванессу у відсутності фінансової підтримки після смерті Кобі Брайанта. За словами Лейн, вона працювала у їхньому домі як особистий помічник та няня. За це зять пообіцяв їй, що буде піклуватися про неї до кінця її життя.

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Втім вдова Брайанта заявила, що не збирається платити матері, адже та лише намагається знайти нагоду, щоб вимагати у сім’ї гроші. Також вона заперечує, що Софія коли-небудь виконувала обов’язки няні чи особистого помічника сім’ї.

— Вона була бабусею, яку підтримували я та Кобі. Це робилося на моє прохання. Зараз вона хоче отримувати від мене $96 на годину за те, що нібито працювала по 12 годин на день протягом 18 років, доглядаючи онуків. Насправді, вона лише зрідка дивилася за моїми старшими дівчатками, коли вони були ще маленькими. Її заяви, очевидно, є неправдивими, але я неодноразово намагалася налагодити стосунки зі своєю матір’ю, – сказала Ванесса.

Лейн вимагала від своєї доньки $5 млн, маєток та позашляховик Mercedes. Також вдова Кобі стверджує, що її матір нині намагається отримати від неї більше грошей, аніж Ванесса та Кобі на неї витратили, щоб її забезпечити. Ще Ванесса заперечила, що її покійний чоловік колись обіцяв її матері, що буде про неї піклуватися.

Приватний літак 41-річної легенди НБА Кобі Брайанта впав 26 січня у Калабасасі у Каліфорнії 26 січня 2020 року. На борту перебувало дев’ять осіб, зокрема сам Кобі та його 13-річна донька Джіанна. Всі загинули.