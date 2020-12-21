Я два года назад говорил, что он примадонна — отец Лопеса об интервью Ломаченко

Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший отреагировал на интервью украинского боксера Василия Ломаченко.

Он рассказал, что его сын не думает о реванше с украинцем и даже не рассматривает такой эпизод в продолжении карьеры.

— Я еще два года назад всем говорил, что этот парень просто примадонна. Я могу рассказать о человеке сразу после знакомства с ним. То, как он отнесся ко мне в день знакомства — мне не понравилось. И я ему сказал, что мой сын его побьет. Я говорил это в течение двух лет, и мы это сделали. Сейчас мы даже не думаем о Ломаченко. Мы думаем о Хосе Рамиресе или о денежных поединка. Бой с Камбососом в Австралии. Мы сможем собрать арену на 65 тыс. зрителей, это безумие, мой сын заработает $10 млн, — сказал Лопес-старший.

17 декабря вышло интервью, в котором Василий Ломаченко впервые прокомментировал свое поражение от Теофимо Лопеса и потерю всех чемпионских поясов.

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Он рассказал, что в первые недели после поединка не хотел комментировать, а также выразил мнение, что не проиграл бой.

— После боя я сказал, что мне нужно вернуться домой и спокойно посмотреть бой, а после этого я смогу дать комментарий. Но я тогда сказал, что мне кажется, что я не проиграл. И сегодня я говорю — я не проиграл этот поединок. Я раз пять его пересмотрел, — сказал Ломаченко.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес и Василий Ломаченко встретились в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Американец победил единогласным решением судей — 112:116, 109:119, 111:117. А украинец потерял сразу три пояса.

Фото: Teofimo Lopez

Источник: FightHype.com