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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Ломаченко определился с весовой категорией после поражения от Лопеса

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) решил не менять весовую категорию и попытается добиться реванша с Теофимо Лопесом.

Об этом сообщил журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс. Со ссылкой на менеджера украинца Эгиса Климаса он отметил, что Ломаченко рассчитывает на реванш с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

— Василий Ломаченко может перейти в вес 59 кг, но экс-король P4P хочет остаться в легком весе и провести бой-реванш с Лопесом. По словам менеджера Ломы Эгиса Климаса, Василий находится в хорошем настроении после операции на плече.

В то же время, промоутер Боб Арум рассказал, что скорее всего Теофимо Лопес проведет защиту титула на территории Австалии, а его соперником станет австралиец Джордж Камбосос.

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18 октября Василий Ломаченко потерял все свои пояса в поединке против 23-летнего американца Теофимо Лопеса. Боксеры провели на ринге все 12 раундов, а судьи отдали единогласную победу Лопесу — 116:112, 119:109, 117:111.

21 октября стало известно, что Василий Ломаченко вышел на ринг с травмой плеча против американца Теофимо Лопесом. Промоутер украинца Боб Арум не знал о его травме.

Источник: Chris Mannix

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