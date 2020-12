Ломаченко определился с весовой категорией после поражения от Лопеса

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) решил не менять весовую категорию и попытается добиться реванша с Теофимо Лопесом.

Об этом сообщил журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс. Со ссылкой на менеджера украинца Эгиса Климаса он отметил, что Ломаченко рассчитывает на реванш с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

While Vasyl Lomachenko can make 130-pounds, the former pound-for-pound king prefers to stay at 135-pounds and wants a rematch with @TeofimoLopez, per Loma’s manager, Egis Klimas. Klimas says Lomachenko is in good spirits after shoulder surgery.

