Дакар-2021 состоится, несмотря на закрытые границы Саудовской Аравии

Правительство Саудовской Аравии заверило организаторов ралли-рейда Дакар-2021, что все участники мероприятия и составные части каравана смогут без проблем добраться до Джидды.

Накануне правительство Саудовской Аравии отменило все международные рейсы в страну на неделю из-за распространения нового штамма коронавируса. Возможность попасть в страну через морские порты или сушу тоже приостановлена.

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Сайт Дакара вечером 21 декабря не обновлялся, но организаторы соревнований передали информацию через французское издание L’Equipe. В ней говорится, что ралли-марафон состоится в запланированные сроки с 3 по 15 января 2021 года.

— Министерство спорта Саудовской Аравии, с которым организация Дакар тесно сотрудничает, хочет сделать все возможное, чтобы встретить всех участников в лучших условиях. Для всех участников, кто забронировал билеты в Джидду на регулярные рейсы, введут дополнительные чартерные рейсы, — говорится в сообщении организаторов.

В конце ноября организаторы Дакар-2021 презентовали маршрут и подробности предстоящего ралли-марафона.

Общая протяженность дистанции составит 7 646 км, из которых 4 767 км придутся на 12 спецучастков. Старт и финиш состоятся в городе Джидда, который является вторым по величине в Саудовской Аравии.

Спецучастки пройдут по совершенно новому маршруту, а скоростных прямых по сравнению с Дакаром-2020 станет меньше.