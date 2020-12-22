Дакар-2021 відбудеться попри закриті кордони Саудівської Аравії

Уряд Саудівської Аравії запевнив організаторів ралі-рейду Дакар-2021, що всі учасники заходу та складові частини каравану зможуть без проблем дістатися до Джидди.

Напередодні уряд Саудівської Аравії скасував усі міжнародні рейси до країни на тиждень через поширення нового штаму коронавірусу. Можливість потрапити до країни через морські порти або сушу теж призупинена.

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Сайт Дакара увечері 21 грудня не оновлювався, але організатори змагань передали інформацію через французьке видання L’Equipe. У ній йдеться, що ралі-марафон відбудеться у заплановані терміни із 3 до 15 січня 2021 року.

— Міністерство спорту Саудівської Аравії, з яким організація Дакар тісно співпрацює, хоче зробити все можливе, щоб зустріти всіх учасників у найкращих умовах. Для всіх учасників, хто забронював квитки до Джидди на регулярні рейси, введуть додаткові чартерні рейси, – йдеться у повідомленні організаторів.

Наприкінці листопада організатори Дакар-2021 презентували маршрут та подробиці майбутнього ралі-марафону.

Загальна протяжність дистанції складе 7 646 км, з яких 4 767 км припадуть на 12 спецділянок. Старт та фініш відбудуться у місті Джидда, яке є другим за величиною у Саудівській Аравії.

Спецділянки пройдуть по абсолютно новому маршруту, а швидкісних прямих у порівнянні з Дакаром-2020 стане менше.