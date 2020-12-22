ФИФА обвинила Блаттера в растрате средств на Музей мирового футбола

Международная федерация футбола подала в прокуратуру кантона Цюрих заявление о возбуждении уголовного дела в отношении своего бывшего главы Йозефа Блаттера.

ФИФА обвиняет экс-президента в многомиллионных тратах при создании Музея мирового футбола, который открыли в 2016 году в Цюрихе.

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Общие затраты на проект составили $564 млн, из них на ремонт офисного здания 1970-х годов и аренду пошло менее $157 млн.

В жалобе указывается непосредственная причастность Блаттера и бывшего руководства организации к преступной бесхозяйственности. Блаттер является главным идеологом создания музея.

Благодаря чиновнику был заключен договор аренды с собственником здания, страховой фирмой Swiss Life, которая теперь требует выплатить $406 млн до 2045 года. ФИФА подчеркивает, что эта сумма заметно превышает среднерыночную цену. Теперь делом займет прокуратура.

Также ФИФА отметила, что продолжит сотрудничество с правоохранительными органами Швейцарии и других стран, чтобы люди, которые навредили футболу, несли за это ответственность.

Адвокат Блаттера в интервью швейцарским СМИ назвал обвинения необоснованными.

Известно, что сам Музей мирового футбола ежегодно дает убытки.

В июле 2020 года прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против действующего босса ФИФА Джанни Инфантино.

Дело доверили специальному прокурору Штефану Келлеру для расследования связей между Инфантино и швейцарским генеральным прокурором Майклом Лаубером, который подал в отставку. Келлер также возбудил дело против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда.