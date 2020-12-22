ФІФА звинуватила Блаттера у розтраті коштів на Музей світового футболу

Міжнародна федерація футболу подала до прокуратури кантону Цюрих заяву про порушення кримінальної справи щодо свого колишнього очільника Йозефа Блаттера.

ФІФА звинувачує екс-президента у багатомільйонних витратах під час створення Музею світового футболу, який відкрили у 2016 році у Цюриху.

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Загальні витрати на проект склали $564 млн, з них на ремонт офісної будівлі 1970-х років та оренду пішло щонайменше $157 млн.

У скарзі вказується безпосередня причетність Блаттера та колишнього керівництва організації до злочинної безгосподарності. Блаттер є головним ідеологом створення музею.

Завдяки чиновнику було укладено договір оренди із власником будівлі, страховою фірмою Swiss Life, яка тепер вимагає виплатити $406 млн до 2045 року. ФІФА підкреслює, що ця сума помітно перевищує середньоринкову ціну. Тепер справою займе прокуратура.

Також ФІФА зазначила, що продовжить співпрацю із правоохоронними органами Швейцарії та інших країн, щоб люди, котрі зашкодили футболу, несли за це відповідальність.

Адвокат Блаттера в інтерв’ю швейцарським ЗМІ назвав звинувачення необґрунтованими.

Відомо, що сам Музей світового футболу щорічно дає збитки.

У липні 2020 року прокуратура Швейцарії порушила кримінальну справу проти чинного боса ФІФА Джанні Інфантіно.

Справу довірили спеціальному прокурору Штефану Келлеру для розслідування зв’язків між Інфантіно та швейцарським генеральним прокурором Майклом Лаубером, який подав у відставку. Келлер також порушив справу проти головного прокурора Верхнього Вале Рінальдо Арнольда.