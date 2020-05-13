Секретное соглашение ФИФА и Павелко — L’illustré об афере в украинском футболе

В последнее время фигура главы украинского футбола Андрея Павелко у всех на слуху. Чиновник стал объектом расследования ФИФА и УЕФА относительно средств, выделенных на развитие национальной ассоциации.

К Павелко были вопросы и у украинской общественности: начиная от процедуры назначения главного тренера сборной Украины и заканчивая строительством завода по изготовлению травы.

В швейцарском еженедельнике L’illustré вышла статья журналиста Арно Беда под названием ФИФА: личное дело, в котором говорится о деятельности главы УАФ Андрея Павелко и его тайном соглашении с ФИФА.

Факты ICTV приводят прямой перевод статьи издания L’illustré о главе украинского футбола Андрее Павелко:

— Он влиятельная фигура в украинском футболе и как рыба в воде плавает между ФИФА и УЕФА, он — президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, и он думает, что неприкосновенный.

Но что-то пошло не так: Павелко был вынужден подписать тайное соглашение, чтобы прекратить все расследования против него, заплатить штраф и даже уйти в отставку с дисциплинарного комитета ФИФА, членом которого он был.

Мы думали, что о нем забыли

Мы представляли, как он, находясь в родной Украине, молча, постепенно выжидает, когда пройдет шторм. Но мы были не правы.

Андрей Павелко — украинский бизнесмен и аферист, хорошо известен читателям L’illustré, который после непростого пути стал президентом Украинской ассоциации футбола, членом исполкома УЕФА и престижного дисциплинарного комитета ФИФА.

Да, вы правильно поняли, Андрей Павелко — сама добродетель и борец за честную игру.

— Это все равно, что просить браконьера осудить охотников, которые нарушают правила, — смеется один из знакомых Павелко.

Как известно, Андрей Павелко ненавидит журналистов, особенно слишком любознательных: чиновник подал жалобу на L’illustré за материал-расследование о его виртуозном финансовом мошенничестве на несколько миллионов франков, о снятии части кредита УЕФА, предоставленного в ноябре 2016 года в размере €4 млн. Позже чиновник, играя словами, сделал вид, что это, скорее, аванс, который УЕФА традиционно выделяет ежегодно европейским федерациям.

Не в состоянии ответить на разоблачение L’illustré, Андрей Павелко сначала пытался все опровергнуть, размахивая горами бумаги и пуская пыль в глаза. Однако он оказался уязвимым, когда в июле прошлого года, после избрания нового президента Украины Владимира Зеленского и выборов в парламент, потерял депутатское кресло, что гарантировало ему неприкосновенность.

Запутавшись в различных процедурах, которые возбудили против него в Швейцарии и Германии, Павелко сегодня находится в центре других расследований, открытых в Киеве за хищение и коррупцию.

Это еще не все

Разоблачение в L’illustré повлекло расследования в самой ФИФА. Все началось 30 августа 2019 года, когда Следственная палата ФИФА направила Павелко официальный запрос “как президенту Украинской ассоциации футбола и члену дисциплинарного комитета ФИФА”.

Она потребовала от него объяснения фактов, изложенных в статье L’illustré, о хищении денежных средств УЕФА, а также об угрозах в адрес автора этой статьи. Для него это означало, что он рискует получить запрет “на любую деятельность, связанную с футболом, на срок до двух лет”, а также заплатить штраф в размере не менее 10 тыс. швейцарских франков.

6 сентября, в последний день для ответа, в 17.25 Павелко отправил письмо на электронную почту Марии Клаудии Рохас, которая ответственна за дисциплинарное расследование, начатое по делу № RE 18-00077:

— Я предлагаю вам связаться с УЕФА и обратить внимание на позицию моих адвокатов.

Неужели он думал, что ответ его адвокатов удовлетворит ФИФА?

26 сентября Комитет по вопросам этики ФИФА прислал ему новое письмо, напомнив о запрете членам ФИФА “занимать политическую должность в своей стране”. Новый срок для ответа — 2 октября. На этот раз ФИФА настаивала на “необходимости его сотрудничества в следствии”.

Павелко не отвечал до 23 октября и пытался схитрить, объясняя ФИФА, что “орган не имеет юрисдикции расследовать его дело”. Он утверждал, что УЕФА уже занимается тем же делом, а поэтому призывал ФИФА прекратить расследование против него.

Затем в приглушенных коридорах ФИФА состоялся матч. Защита Павелко изучала дело. Адвокаты не собирались доказывать невиновность, но искали компромисс. Они обсудили отставку Павелко с должности члена дисциплинарной комиссии как предварительное формальное наказание.

В электронном письме ФИФА от 14 декабря 2019 года, которое адресовано адвокатам Павелко, говорилось: он должен уйти в отставку с дисциплинарной комиссии для соблюдения соглашения. Его представители гарантировали, что все было сделано, чтобы исключить сокрытие каких-либо фактов.

Идея заключалась в маскировке минимального штрафа за отставку.

— Подытоживая это, адвокаты Павелко отмечали, что нынешняя позиция такова: если они примут предложение ФИФА об отставке, решение будет принято в конце января или в феврале 2020 года.

19 февраля 2020 года Павелко наконец обратился со своим официальным письмом об отставке в дисциплинарный комитет ФИФА, пробыв там 2,5 года.

Какие условия этой принудительной отставки?

L’illustré смогло добыть это соглашение с ФИФА. В нем указано следующее: После отставки господин Павелко будет оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков в обмен на то, что ФИФА:

не будет предлагать запрещать ему любую деятельность, связанную с футболом; откажется от предупреждения или выговора; не будет требовать извинений от господина Павелко; гарантирует, что в пресс-релизе ФИФА не будет упоминаться отставка или сумма санкций; предусмотрит временной интервал между отставкой и определением штрафа; не будет публиковать никаких пресс-релизов по этому делу.

26 ноября 2019 года эти условия были подтверждены ФИФА во время телефонного разговора с адвокатом украинца, о чем свидетельствует электронное письмо, отправленное в 14.37. После отставки Павелко соглашение между сторонами было изложено в протоколе на английском языке на шести страницах и отправлено адвокатам Павелко секретариатом комитета по этике 27 февраля 2020 года в 11.18.

Этот документ под названием Соглашение о признании ошибки, регистрационный номер E18-00026, оправдывает взыскания тем, что господин Павелко публично осуществлял политическую деятельность, используя для этого футбол как платформу, нарушая свои обязанности по соблюдению нейтралитета и лояльности (пункт 5, страница 3 соглашения).

Отметим, что в этом же решении говорится о телефонном разговоре от 26 ноября 2019 года между председателем Комиссии по вопросам этики и адвокатом Павелко, однако не детализируется его содержание, сохраняется в умышленной тайне. Соглашение было подписано председателем Комиссии по вопросам этики Марией Клавдией Рохас.

В любом случае теперь проливается свет на методы ФИФА, которая выступает судьей над самой собой из-за противоречивости ее внутренней организации. Как перетащить новый скандал под ковер? Как оставить под грифом секретности члена дисциплинарного комитета? Решение, которое вряд ли может быть принято без самого президента организации Джанни Инфантино…

10 тыс. франков — это малая сумма, которую бывший украинский парламентарий наконец выплатил в обмен на свою относительную безнаказанность, которой он потом может воспользоваться. Ранее, кстати, Павелко уже успел заставить всех поверить в то, что Украинская ассоциация футбола спокойно может покупать в убыток синтетическую траву немецкого производства через оффшорную компанию в Объединенных Арабских Эмиратах!

Но основной вопрос, который остается: как в мае 2017 года ФИФА смогла продвинуть Павелко в члены важной дисциплинарной комиссии, которая строит и разрушает репутацию всех значимых лиц в футболе? О чем думал президент ФИФА Джанни Инфантино, когда назначал Павелко на эту должность, ведь Инфантино с момента избрания в феврале 2016 года повторял, что будет гарантом чистого футбола? И могла ли ФИФА проигнорировать тот факт, что, несмотря на ее уставы, на подобную должность назначается человек, который одновременно является парламентарием и президентом федерации футбола? Но как же Павелко получил такую льготу?

Одно из самых правдоподобных объяснений, бесспорно, следующее: в галактике международного футбола все меняется, но все остается неизменным. Павелко погрузился в мир, где сразу почувствовал себя рыбой в воде — не удивительно, что при этих условиях его немедленно катапультировали в престижный дисциплинарный комитет ФИФА.

Об этом можно вдоволь рассуждать, учитывая многочисленные дела и скандалы, в которых была замешана как старая команда эпохи Блаттера, так и новая команда “чистых рук” Джанни Инфантино.

Быстро привести примеры? Недавно прерванный судебный процесс в Федеральном уголовном суде, в частности, против легенды Бекенбауера и тогдашнего генсека ФИФА за покупку голосов при решении вопроса хозяйки ЧМ-2006; аресты в мае 2015 года в отеле Baur au Lac в Цюрихе семи высокопоставленных членов ФИФА, подозреваемых в получении взяток более чем на $100 млн при выборе хозяев чемпионата мира 2018 и 2022; выявленные случаи Panama Papers, где Инфантино — который это отрицает — якобы получил ретроцессию по контрактам через оффшорную компанию.

И, конечно, знаменитые тайные встречи в отеле Schweizerhof в Берне между Инфантино, Лаубером и третьими сторонами, роль которых до сих пор не ясна. Больше можно не добавлять, чаша уже переполнена, хотя список далеко не окончательный…

Материал L’illustré завершается размышлениями о роли генерального прокурора Швейцарии Майкла Лаубера в сокрытии махинаций ФИФА и расследованиями Министерства юстиции США.

Что об этом говорит сам Павелко и УАФ?

В УАФ отрицают, что расследование связано с коррупционной составляющей или касается финансового эпизода, а при проверке средств для Украины в целом не было найдено фактов даже для начала расследования.

Украинская ассоциация футбола назвала статью Арно Беды дискредитационной, отметив, что расследование финансовых дел на самом деле касалось только публичной поддержки хорватских футболистов со стороны Андрея Павелко.

— Это расследование по вопросам этики было начато в августе 2018 года. Речь шла о лозунге Слава Украине, который хорватские футболисты озвучили в своем видеоролике.

Также в УАФ заявили, что журналист Арно Беда в своем расследовании безосновательно обвинял УАФ в финансовых махинациях. Ассоциация подтвердила, что в 2019 году УЕФА действительно обращался к УАФ с рядом вопросов, но получив всю информацию и проверив ее достоверность, УЕФА не нашел оснований для открытия дела, о чем сообщил УАФ и ФИФА.

Источник: L’illustré