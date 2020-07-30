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Факты / Спорт

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против босса ФИФА Инфантино

Против президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело.

Дело доверили специальном прокурору Штефану Келлеру для расследования связей между Инфантино и швейцарским генеральным прокурором Майклом Лаубером, который на прошлой неделе подал в отставку.

Джанни Инфантино

Келлер заявил, что нашел признаки возможных преступных действий, связанных с тайными встречами Лаубера и Инфантино. По меньшей мере чиновники тайно встречались трижды касательно вопросов коррупции. Лаубер свою вину отрицает.

Келлер также возбудил дело против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. В прокуратуре есть информация, что Арнольд входил в круг участников тайных встреч с Инфантино и Лаубером.

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Обвинения, выдвинутые против Инфантино и Арнольда, касающиеся злоупотребления служебным положением, нарушения служебной тайны, оказания помощи правонарушителям и подстрекательство к этим деяниям.

Предшественник Инфантино Йозеф Блаттер вынужден был покинуть кресло президента ФИФА из-за расследования, которое было связано с коррупцией в организации. В 2016 году Инфантино избрали главой организации, а в 2019 году переизбрали на второй срок.

Секретное соглашение ФИФА и Павелко

В мае в швейцарском еженедельнике L’illustré вышла статья журналиста Арно Беда под названием ФИФА: личное дело, в котором рассказывается о деятельности главы УАФ Андрея Павелко и его тайном соглашении с ФИФА.

В материале также фигурирует имя Майкла Лаубера, которого подозревают в сокрытии махинаций ФИФА, а также знаменитые тайные встречи в отеле Schweizerhof в Берне между Инфантино, Лаубером и третьими сторонами, роль которых до сих пор не ясна.

Источник: Independent

Фото: Dreamstime

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