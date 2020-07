Против президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело.

Дело доверили специальном прокурору Штефану Келлеру для расследования связей между Инфантино и швейцарским генеральным прокурором Майклом Лаубером, который на прошлой неделе подал в отставку.

Келлер заявил, что нашел признаки возможных преступных действий, связанных с тайными встречами Лаубера и Инфантино. По меньшей мере чиновники тайно встречались трижды касательно вопросов коррупции. Лаубер свою вину отрицает.

Келлер также возбудил дело против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. В прокуратуре есть информация, что Арнольд входил в круг участников тайных встреч с Инфантино и Лаубером.

Читайте: ФИФА опубликовала календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре

Обвинения, выдвинутые против Инфантино и Арнольда, касающиеся злоупотребления служебным положением, нарушения служебной тайны, оказания помощи правонарушителям и подстрекательство к этим деяниям.

Breaking: @FIFAcom President Gianni Infantino has been criminally charged by the Swiss justice system. Here is the official statement from the Special Prosecutor’s Office. pic.twitter.com/Bb66j9pKoB

— Osasu Obayiuwana (@osasuo) July 30, 2020