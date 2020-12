17 декабря вечером Международная федерация футбола объявила победителей в 10 номинациях премии The Best FIFA 2020. Церемония награждения прошла в виртуальном формате, а прямая трансляция велась из Дома ФИФА в Цюрихе.

Титул лучшего игрока года прогнозируемо получил лидер мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. 32-летний поляк заслуженно опередил Лео Месси и Криштиану Роналду.

Один из лучших форвардов современности оформил золотой требл по итогам сезона 2019/20, выиграв Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии. 55 мячей в 47 матчах оставили далеко позади всех конкурентов.

Лучшим тренером 2020 стал руководитель Ливерпуля Юрген Клопп, который в прошлом также получил награду. В этой номинации Клопп обошел главного тренера Лидса Марсело Бьелса и наставника Баварии Ганса-Дитера Флика.

Под руководством Клоппа в сезоне 2019/20 Ливерпуль сумел впервые за 30 лет получить золото чемпионата Англии, но из Лиги чемпионов мерсисайдцы вылетели в 1/8 финала, уступив Атлетико.

It’s back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men’s Coach twice #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf

Символической сборной года стали четверо игроков (Алиссон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Тьягу Алькантара), которые представляют Ливерпуль. Бавария делегировала трех футболистов — Йозуа Киммиха, Альфонсо Дэвиса и Роберта Левандовски.

Еще по одному представителю имеет Реал (Серхио Рамос), Ман Сити (Кевин де Брюйне), Барселона (Лионель Месси) и Ювентус (Криштиану Роналду).

