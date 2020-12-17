17 декабря вечером Международная федерация футбола объявила победителей в 10 номинациях премии The Best FIFA 2020. Церемония награждения прошла в виртуальном формате, а прямая трансляция велась из Дома ФИФА в Цюрихе.

Титул лучшего игрока года прогнозируемо получил лидер мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. 32-летний поляк заслуженно опередил Лео Месси и Криштиану Роналду.

Один из лучших форвардов современности оформил золотой требл по итогам сезона 2019/20, выиграв Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии. 55 мячей в 47 матчах оставили далеко позади всех конкурентов.

Лучшим тренером 2020 стал руководитель Ливерпуля Юрген Клопп, который в прошлом также получил награду. В этой номинации Клопп обошел главного тренера Лидса Марсело Бьелса и наставника Баварии Ганса-Дитера Флика.

Под руководством Клоппа в сезоне 2019/20 Ливерпуль сумел впервые за 30 лет получить золото чемпионата Англии, но из Лиги чемпионов мерсисайдцы вылетели в 1/8 финала, уступив Атлетико.

It’s back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men’s Coach twice#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Символической сборной года стали четверо игроков (Алиссон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Тьягу Алькантара), которые представляют Ливерпуль. Бавария делегировала трех футболистов — Йозуа Киммиха, Альфонсо Дэвиса и Роберта Левандовски.

Еще по одному представителю имеет Реал (Серхио Рамос), Ман Сити (Кевин де Брюйне), Барселона (Лионель Месси) и Ювентус (Криштиану Роналду).

Alisson?? Lmao … Not sure I will ever

Man misses most of last season to injury and Liverpool gets knocked in R16 but man still makes it to world 11. Liverpool got to be the most overrated club ngl — Easy (@jefiyke) December 17, 2020

Корейский форвард Тоттенхэма Сон Хин Мин получил значительную награду лучший гол года.

28-летний нападающий забил самый красивый гол в 2020 году по версии премии The Best — его шедевральный проход в матче с Бернли не остался без внимания.

Немецкий вратарь Мануэль Нойер стал лучшим голкипером, по версии премии The Best. В этой номинации Ману обошел вратаря Ливерпуля Алиссон и голкипера Атлетико Яна Облака.

ESPN назвал лучших футболистов 2020 года

Спортивное издание ESPN опубликовало свой ежегодный рейтинг 90 лучших футболистов мира и десяти футбольных специалистов. Всего были выбраны лучшие исполнители на девяти позициях на поле.

Больше своих игроков в сотню лучших по версии ESPN делегировали: действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская Бавария и английский Ливерпуль, который завоевал первый за 30 лет титул АПЛ. Именно их игроки разделили почти все первые места, за исключением двух позиций — атакующего полузащитника и форварда.