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Факты / Спорт
Софія Телішевська |

Левандовски, Сон и Клопп: определены победители премии The Best FIFA 2020

17 декабря вечером Международная федерация футбола объявила победителей в 10 номинациях премии The Best FIFA 2020. Церемония награждения прошла в виртуальном формате, а прямая трансляция велась из Дома ФИФА в Цюрихе.

Титул лучшего игрока года прогнозируемо получил лидер мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. 32-летний поляк заслуженно опередил Лео Месси и Криштиану Роналду.

Один из лучших форвардов современности оформил золотой требл по итогам сезона 2019/20, выиграв Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии. 55 мячей в 47 матчах оставили далеко позади всех конкурентов.

Роберт Левандовски

Лучшим тренером 2020 стал руководитель Ливерпуля Юрген Клопп, который в прошлом также получил награду. В этой номинации Клопп обошел главного тренера Лидса Марсело Бьелса и наставника Баварии Ганса-Дитера Флика.

Под руководством Клоппа в сезоне 2019/20 Ливерпуль сумел впервые за 30 лет получить золото чемпионата Англии, но из Лиги чемпионов мерсисайдцы вылетели в 1/8 финала, уступив Атлетико.

Символической сборной года стали четверо игроков (Алиссон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Тьягу Алькантара), которые представляют Ливерпуль. Бавария делегировала трех футболистов — Йозуа Киммиха, Альфонсо Дэвиса и Роберта Левандовски.

Еще по одному представителю имеет Реал (Серхио Рамос), Ман Сити (Кевин де Брюйне), Барселона (Лионель Месси) и Ювентус (Криштиану Роналду).

Корейский форвард Тоттенхэма Сон Хин Мин получил значительную награду лучший гол года.

28-летний нападающий забил самый красивый гол в 2020 году по версии премии The Best — его шедевральный проход в матче с Бернли не остался без внимания.

Немецкий вратарь Мануэль Нойер стал лучшим голкипером, по версии премии The Best. В этой номинации Ману обошел вратаря Ливерпуля Алиссон и голкипера Атлетико Яна Облака.

ESPN назвал лучших футболистов 2020 года

Спортивное издание ESPN опубликовало свой ежегодный рейтинг 90 лучших футболистов мира и десяти футбольных специалистов. Всего были выбраны лучшие исполнители на девяти позициях на поле.

Больше своих игроков в сотню лучших по версии ESPN делегировали: действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская Бавария и английский Ливерпуль, который завоевал первый за 30 лет титул АПЛ. Именно их игроки разделили почти все первые места, за исключением двух позиций — атакующего полузащитника и форварда.

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