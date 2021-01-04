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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Роналду обошел Пеле по количеству голов и сейчас в шаге от абсолютного рекорда

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду превзошел одно из достижений легендарного бразильца Пеле. Португалец обогнал его по количеству забитых голов.

В матче 15-го тура итальянской серии А против Удинезе 35-летний Роналду оформил дубль. Эти голы стали для Криштиану 757-м и 758-м в официальных матчах.

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За свою карьеру игрока Пеле в 812 официальных матчах забил 757 мячей, а абсолютный рекорд принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который на протяжении 1931-1955 отличился 759 раз.

В декабря 2020 года форвард каталонской Барселоны Лионель Месси превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб.

Теперь на счету аргентинца 644 забитых мяча, тогда как у Пеле 643.

Бразильский футбольный клуб Сантос, за который выступал Пеле, опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором просит учитывать для рекорда по голам за всю карьеру, мячи, которые Пеле забил в товарищеских матчах, отрицая факт, что Месси удалось побить его достижения.

Фото: Dreamstime

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