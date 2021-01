Роналду обошел Пеле по количеству голов и сейчас в шаге от абсолютного рекорда

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду превзошел одно из достижений легендарного бразильца Пеле. Португалец обогнал его по количеству забитых голов.

В матче 15-го тура итальянской серии А против Удинезе 35-летний Роналду оформил дубль. Эти голы стали для Криштиану 757-м и 758-м в официальных матчах.

Читайте: Матч переиграют: Наполи обжаловал поражение от Ювентуса

За свою карьеру игрока Пеле в 812 официальных матчах забил 757 мячей, а абсолютный рекорд принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который на протяжении 1931-1955 отличился 759 раз.

Cristiano Ronaldo — 758 goals

Pele — 757 goals

With his two goals tonight, Cristiano Ronaldo is now the 2nd highest goal scorer of all time, and he’s not too far behind top spot… https://t.co/jUe4R3OIiC pic.twitter.com/VwstGtaE9l

— SPORTbible (@sportbible) January 3, 2021