Испанка Кристина Гутьеррес Эрреро одержала победу на первом этапе ралли-рейда Дакар в категории мотовездеходов.

Девушка выступает за команду Red Bull off-road Team USA. На этапе со спецучастков протяженностью 277 км она показала время — 3 часа 41 мин. 37 сек.

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Бразилец Реналда Варела из Monster Energy Can-Am отстал от лидера на 1 мин. 55 сек. и стал вторым. Третьим финишировал Остин Джонс из Monster Energy Can-Am.

Гутьеррес Эрреро стала первой из 2005 года женщиной, которая одержала победу на этапе Дакара. 16 лет назад немка Ютта Кляйншмидт стала лучшей на этапе в категории внедорожников.

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Интересно, что для Кристины это первый Дакар в категории мотовездеходов, но это не помешало испанке выбраться в лидеры.

— Благодаря моему штурману Франсуа с навигацией все было хорошо. Я рада, что так прекрасно стартовала, хотя не имела такой цели. Я просто хотела поддерживать стабильный темп — высокую, но безопасную скорость, — рассказала Гутьеррес Эрреро после финиша.

Также девушка призналась, что в свое время посещала лагерь FIA, где одним из преподавателей была Ютта Кляйншмидт.

На втором этапе Кристина тоже проявила себя достойно: она стала одиннадцатой, а в генеральной классификации идет четвертой.

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Гутьеррес Эрреро уступает Франсиско Лопесу Контардо менее трех минут. Интересно, что в зачете мотовездеходов сразу восемь мужчин отстают от нее более чем на семь минут.

На выступления 29-летнюю Кристину вдохновил ее отец, который в свое время много рассказывал дочери о гонках. На мотоцикл она села уже в шесть лет. После успехов в национальном чемпионате по ралли-рейдам за рулем внедорожника она решила, что пришло время для покорения Дакара, куда заявилась в 2017 году.

В испанки четыре выхода на старт главного ралли-марафона планеты и четыре финиша. Во время своего дебютного сезона на Дакаре она заняла 44 место, а в 2018 году стала 38-й. В 2019 году она перешла в класс Т1 и поднялась на 23-ю позицию, но из-за серьезных проблем с двигателем в 2020 году финишировала лишь 40-й.

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Из-за непростого года девушка едва не лишилась Дакара, но в конце ноября ей улыбнулась удача — она ​​подписала контракт из Red Bull.

Также в декабре 2020 года стало известно, что Кристина примет участие в новой серии Экстрим-Е в составе команды, которая принадлежит чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону, а ее партнером по команде станет легендарный Себастьян Леб.

Фото: Cristina Gutiérrez