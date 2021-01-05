Крістіна Гутьєррес стала першою жінкою за 16 років, яка перемогла на Дакарі

Іспанка Крістіна Гутьєррес Ерреро здобула перемогу на першому етапі ралі-рейду Дакар у категорії квадроциклів.

Дівчина виступає за команду Red Bull off-road Team USA. На етапі зі спецділянок протяжністю 277 км вона показала час — 3 год. 41 хв. 37 сек.

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Бразилець Реналдо Варела із Monster Energy Can-Am відстав від лідера на 1 хв. 55 сек. та став другим. Третім фінішував Остін Джонс із Monster Energy Can-Am.

Гутьєррес Ерреро стала першою із 2005 року жінкою, яка здобула перемогу на етапі Дакара. 16 років тому німкеня Ютта Кляйншмідт стала найкращою на етапі в категорії позашляховиків.

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Цікаво, що для Крістіни це перший Дакар у категорії квадроциклів, але це не завадило іспанці вибратися у лідери.

— Завдяки моєму штурману Франсуа з навігацією все було добре. Я рада, що так чудово стартувала, хоча не мала такої мети. Я просто хотіла підтримувати стабільний темп – високу, але безпечну швидкість, – розповіла Гутьєррес Ерреро після фінішу.

Також дівчина зізналася, що свого часу відвідувала табір FIA, де одним із викладачів була Ютта Кляйншмідт.

На другому етапі Крістіна теж проявила себе гідно: вона стала одинадцятою, а у генеральній класифікації йде четвертою.

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Гутьєррес Ерреро поступається Франсіско Лопесу Контардо менше трьох хвилин. Цікаво, що у заліку квадроциклів відразу вісім чоловіків відстають від неї на понад сім хвилин.

На виступи 29-річну Крістіну надихнув її батько, який свого часу багато розповідав доньці про перегони. На мотоцикл вона сіла вже у шість років. Після успіхів у національному чемпіонаті з ралі-рейдів за кермом позашляховика вона вирішила, що настав час для підкорення Дакару, куди заявилася у 2017 році.

В іспанки чотири виходи на старт головного ралі-марафону планети та чотири фініши. Під час свого дебютного сезону на Дакарі вона посіла 44 місце, а у 2018 році стала 38-ю. У 2019 році вона перейшла у клас Т1 і піднялася на 23-ю позицію, але через серйозні проблеми із двигуном у 2020 році фінішувала лише 40-ю.

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Через непростий рік дівчина ледь не залишилася без Дакара, але наприкінці листопада їй усміхнулася вдача – вона підписала контракт із Red Bull.

Також у грудні 2020 року стало відомо, що Крістіна візьме участь у новій серії Екстрім-Е у складі команди, яка належить чемпіону Формули-1 Льюїсу Гемілтону, а її партнером по команді стане легендарний Себастьян Льоб.

Фото: Cristina Gutiérrez