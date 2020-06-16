Британская гонщица Джейми Чедвик надеется, что при должной поддержке сможет пробиться и стать участницей Формулы-1.

22-летняя Чедвик заключила контракт с итальянской командой Prema благодаря поддержке мультимиллионера и босса Rodin Cars Дэвида Дикера. Сначала спортсменка будет соревноваться в региональной Формуле-3 с августа 2019 года, а затем попытается попасть в F-3 и F-2.

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О возможности выступать в Формуле-1 пилот ответила, что это ее мечта и она надеется выступить в королевских гонках до 2023-24 года.

View this post on Instagram A post shared by Jamie Chadwick (@jamiechadwick55) on Jan 16, 2020 at 10:45am PST

В марте 2020 Джейми протестировала автомобиль Rodin FZED новозеландской компании Rodin Cars, а в прошлом сезоне выиграла женские соревнования W Series. Босс Rodin Cars Дикер назвал ее выдающимся талантом.

— Джейми — исключительный талант. Мы долго за ней смотрели и полностью поддерживаем ее стремление выступить в Формуле-1, — сказал Дикер.

Также Чедвик является пилотом по развитию Williams, что может увеличить ее шансы выступить в F-1. Тогда британка станет первой с 1976 года женщиной-пилотом в королевских гонках после итальянки Леллы Ломбарди.

— Это мечта, правда. Если бы у меня был меньший бюджет, я бы не смогла участвовать в гонках с лучшей командой, такой как Prema, а также получить шанс выступить и в будущем оправдать себя в Формуле-1, — сказала Чедвик.

Prema — одна из самых успешных команд в низших формулах, которая помогла продвинуться по карьерной лестнице нескольким выдающимся гонщикам, среди которых пилот Ferrari Шарль Леклер.

— Самая страшная вещь в автоспорте — это необходима финансовая поддержка. Это сумасшедшая сумма. Например, участие в F-3 стоит вдвое больше, чем я получила призовых за победу в W Series, — рассказала британка.

За победу в W Series Чедвик получила почти €560 тыс.

View this post on Instagram A post shared by Jamie Chadwick (@jamiechadwick55) on Mar 16, 2020 at 12:52pm PDT

2 июня стало известно, что сезон 2020 в Формуле-1 стартует с Гран-при в Австрии. На трассе в Шпильбурге состоятся сразу два этапа — 5 и 12 июля.

Организаторы Формулы-1 опубликовали календарь первых восьми этапов F-1, а также устав с правилами, которым должны следовать организаторы гонки и команды-участницы.

Фото: Jamie Chadwick