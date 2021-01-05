Британский пилот команды Формулы-1 McLaren Ландо Норрис сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом он рассказал, разместив на своей странице в социальной сети Twitter соответствующее сообщение.

— Привет всем! Надеюсь, что с вами все в порядке. Вчера я потерял чувство вкуса и запаха. Я сразу пошел на самоизоляцию и прошел тест. Он оказался положительным. Я рассказал об этом всем, с кем контактировал, и буду оставаться на самоизоляции в течение 14 дней.

Также 21-летний гонщик добавил, что чувствует себя хорошо и никаких других симптомов у него нет.

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Норрис сдал положительный тест в Дубае, где находился на отдыхе. Во время двухнедельного карантина гонщик будет находиться в гостинице.

Во время сезона 2020 Формулы-1 коронавирусом переболели три пилота. Этапы королевских гонок пришлось пропускать гонщикам Racing Point Лэнсу Стролла и Серхио Пересу, а также действующему чемпиону Ф-1 пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону.