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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Пілот Формули-1 здав позитивний тест на Covid-19 під час відпочинку

Британський пілот команди Формули-1 McLaren Ландо Норріс здав позитивний тест на коронавірус.

Про це він розповів, розмістивши на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter відповідне повідомлення.

— Привіт усім! Сподіваюся, що з вами все гаразд. Вчора я втратив відчуття смаку та запаху. Я відразу пішов на самоізоляцію та пройшов тест. Він виявився позитивним. Я розповів про це усім, з ким контактував, і залишатимуся на самоізоляції протягом 14 днів.

Також 21-річний гонщик додав, що почуває себе добре і жодних інших симптомів у нього немає.

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Норріс здав позитивний тест у Дубаї, де перебував на відпочинку. Під час двотижневого карантину гонщик перебуватиме у готелі.

Під час сезону-2020 Формули- коронавірусом перехворіли три пілоти. Етапи королівських перегонів довелося пропускати гонщикам Racing Point Ленсу Строллу та Серхіо Пересу, а також чинному чемпіону Ф-1 пілоту Mercedes Льюїсу Гемілтону.

Фото: Depositphotos

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