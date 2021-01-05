Британський пілот команди Формули-1 McLaren Ландо Норріс здав позитивний тест на коронавірус.

Про це він розповів, розмістивши на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter відповідне повідомлення.

— Привіт усім! Сподіваюся, що з вами все гаразд. Вчора я втратив відчуття смаку та запаху. Я відразу пішов на самоізоляцію та пройшов тест. Він виявився позитивним. Я розповів про це усім, з ким контактував, і залишатимуся на самоізоляції протягом 14 днів.

Також 21-річний гонщик додав, що почуває себе добре і жодних інших симптомів у нього немає.

Читайте: Mercedes згадав собаку Гемілтона на чемпіонській лівреї

Норріс здав позитивний тест у Дубаї, де перебував на відпочинку. Під час двотижневого карантину гонщик перебуватиме у готелі.

Під час сезону-2020 Формули- коронавірусом перехворіли три пілоти. Етапи королівських перегонів довелося пропускати гонщикам Racing Point Ленсу Строллу та Серхіо Пересу, а також чинному чемпіону Ф-1 пілоту Mercedes Льюїсу Гемілтону.