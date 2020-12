Mercedes упомянул собаку Хэмилтона на чемпионской ливрее

Mercedes выступил на заключительном этапе сезона-2020 Формулы-1 Гран-при Абу-Даби на болидах с особенной ливреей.

Она посвящена победе в Кубке конструкторов и чемпионству британского пилота немецкой конюшни Льюиса Хэмилтона.

Читайте: Дальше без Хэмилтона? Формула-1 опубликовала составы команд на сезон-2021

В соцсетях обратили внимание на то, что кроме имен и фамилий работников немецкой команды, причастных к победам в текущем сезоне, есть также имя Роско Хэмилтона — бульдога семикратного чемпиона Королевских гонок.

Mercedes really added ‘Roscoe Hamilton’ to their special livery pic.twitter.com/rvBwwpRPqj

— ESPN F1 (@ESPNF1) December 13, 2020