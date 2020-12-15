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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Mercedes упомянул собаку Хэмилтона на чемпионской ливрее

Mercedes выступил на заключительном этапе сезона-2020 Формулы-1 Гран-при Абу-Даби на болидах с особенной ливреей.

Она посвящена победе в Кубке конструкторов и чемпионству британского пилота немецкой конюшни Льюиса Хэмилтона.

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В соцсетях обратили внимание на то, что кроме имен и фамилий работников немецкой команды, причастных к победам в текущем сезоне, есть также имя Роско Хэмилтона — бульдога семикратного чемпиона Королевских гонок.

В Абу-Даби Хэмилтон пришел к финишу третьим, уступив своему партнеру по команде Валттери Боттасу, который стал вторым, а также победителю гонки Максу Ферстаппену из команды Red Bull.

Хэмилтон досрочно оформил чемпионство в текущем сезоне Ф-1. Всего на его счету после 17 этапов 347 очков. Вторым в личном зачете стал его партнер по Mercedes Боттас (223), а замкнул тройку лидеров Ферстаппен (214).

В зачете Кубка конструкторов сезона-2020 Mercedes набрал 573 очка, австрийский Red Bull (319) — второй, а третьим стала британская конюшня McLaren (202).

Фото: Lewis Hamilton

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